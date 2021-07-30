Израиль обвинил Иран в атаке на танкер и смерти двух моряков

Израиль обвинил Иран в том, что он стоит за нападением на нефтяной танкер, во время которого погибли два члена экипажа – гражданин Великобритании и гражданин Румынии. Иран пока не комментирует эти обвинения, сообщает Обозреватель.

По информации BBC инцидент произошел в ночь на 30 июля в Аравийском море. Танкер-химовоз Mercer Street, который эксплуатируется лондонской компанией Zodiac Maritime, подвергся нападению у берегов Омана.

Место нападения на танкер. Источник: bbc.com

Танкер следовал из танзанского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайра. Танкер Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии. Компания-оператор судна Zodiac Maritime, которая принадлежит израильскому предпринимателю Еялю Офер, сообщила, что речь может идти об атаке пиратов.

В пятницу, 30 июля, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обвинил Тегеран в "иранском терроризме".

"Иран – это не только израильская проблема. Мир не должен молчать" , - сказал господин Лапид в своем заявлении.

Однако детали нападения остаются неясными. Иран пока не комментирует эти обвинения. Инцидент является серьезным обострением напряженности в регионе.

Компания Zodiac Maritime подтвердила, что в результате нападения погибли двое членов экипажа. Оператор не сообщает никаких подробностей происшествия, объясняя, что детали пока устанавливаются.

На данный момент судно своим ходом следует в безопасный порт в сопровождении корабля ВМС США.