В Афганистане идут бои за город Герат

Между боевиками экстремистской группировки «Талибан» и правительственными войсками Афганистана идут бои в пригороде западного города Герат, столицы одноименной провинции, сообщает Радио Свобода.

Группировка утверждает, что их боевики вошли в провинциальную столицу, но афганские власти в Кабуле это отрицают. По их утверждению, наступление талибов было отбито.

Представитель министерства внутренних дел страны Мирвайс Станекзай сообщил вечером 30 июля, что районы Энджель и Гозара, прилегающих к городу Герат, контролируются правительственными войсками, а пригород столицы провинции «зачищено от «Талибана».

«Их (талибов - ред.) потери убитыми очень большие. Сейчас Гозара и Энджель под нашим контролем. Оба района близко к городу Герат, они расположены в самом въезде в город» , - сказал Станекзай.

Представитель министерства обороны Фавад Аман сообщил, что сотрудники безопасности и силовых служб отбили атаки «Талибана» на Герат, Кандагар, Гельменд и Тахар.

«Таликан, столица провинции Тахар, также очищена от «Талибана». В пригороде Кандагара афганские силовики перешли в наступление. Даст Бог, ситуация улучшится» , - заявил Аман.

Тем временем Миссия помощи ООН в Афганистане сообщила, что в результате нападения на комплекс ООН в Герате 30 июля погиб один охранник.

По сообщению, нападавшие стреляли из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов, несмотря на то, что вход в комплекс был четко обозначен как объект ООН.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Джалина Портер осудила нападение на комплекс.