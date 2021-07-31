В американском университете извинились за "российскую" Одессу

В Колумбийском университете (Нью-Йорк, США) выпустили статью, где украинская Одесса причислена к городам России. Учреждение оправдалось, назвав это редакторской ошибкой, сообщает Обозреватель.

Соответствующий материал был опубликован в журнале Института Гарримана – академического центра по исследованию СССР, а впоследствии России, Евразии и восточной Европы, который действует при университете.

Как передает Голос Америки, на ошибку в авторитетном журнале указал постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица. Он возмутился и пояснил: РФ вливает много денег, чтобы "насаживать свой нарратив" в академических, научных и исследовательских учреждениях в США и других странах мира.

Сергей Кислица. Источник: Скрин видео

Представитель Украины в ООН уведомил университет об ошибке и написал обращение к президенту учебного заведения.

В итоге в университете сообщили, что статья под названием "Открывая Россию" является частью большого текста, в котором автор рассказывала о собственном опыте изучения русского языка, культуры, путешествий по СССР и т.п.

Статья "Открывая Россию". Источник: Скрин видео

"У Института Гарримана не было намерения делать какие-либо намеки, что Одесса может быть чем-либо еще, как украинским городом, который в 1960-е был частью Украинской Советской Социалистической Республики" , – сказано в ответе на журналистский запрос.

Университет также извинился за ситуацию. Ошибку в материале исправили, а еще – пообещали провести отдельное мероприятие, посвященное Одессе, ее культуре и истории, чтобы полностью исчерпать инцидент.