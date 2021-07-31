Заявку Безоса в обслуживании миссии на Луну отклонили

По информации CNBC предложение миллиардера, основателя Amazon и компании Blue Origin Джеффа Безоса по изготовлению и обслуживанию космического модуля для полета на Луну, отклонило правительство США, сообщает Сегодня.

Безос предлагал заключить контракт на два миллиарда долларов. Так компания Blue Origin обжаловала решение о выделении 2,9 млрд долларов компании миллиардера Илона Маска SpaceX на строительство лунного модуля.