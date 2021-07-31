За вербовку детей будут судить сепаратиста из "ДНР"

В суд направлен обвинительный акт на жителя г. Горловка (временно оккупированная часть Донецкой обл.) за подготовку детей для службы в незаконных военизированных формированиях Российской Федерации, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры завершено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Горловки по факту содействие деятельности террористической организации, руководство не предусмотренными законами Украины военизированными формированиями и втягивание несовершеннолетних в преступную деятельность (ч.1 ст.258-3 , ч.3 ст.260, ч.1 ст.304 УК Украины).

В информации подчеркивается, что досудебным расследованием установлено создание в 2017 году обвиняемым на временно оккупированной территории Донецкой области военно-патриотического клуба "Амазонки".

"К незаконному формированию принимаются мальчики и девочки в возрасте от 8 до 18 лет. Они воспитываются на идеях сепаратизма и "Русского мира" , – сказано в сообщении.

Также отмечается, что под руководством подозреваемого несовершеннолетние проходят военную подготовку для дальнейшей службы в "отдельных структурных подразделениях и других незаконных вооруженных формированиях оккупационной администрации РФ, а также псевдореспубликанской гвардии "ДНР", где они получают навыки рукопашного боя и пользования огнестрельным оружием".