В ЕС пригрозили Лукашенко санкциями из-за мигрантов

Евросоюз потребовал, чтобы самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко перестал шантажировать мигрантами Литву, иначе ЕС введет санкции. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу, 30 июля, сообщает Корреспондент.

"Инструментализация мигрантов и беженцев совершенно недопустима. Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы" , - сказал Боррель.

ЕС осуждает использование белорусским режимом нелегальных мигрантов в политических целях и готов ввести санкции против тех, кто "занимается контрабандой мигрантов, нарушая права человека, или кто как-либо иначе причастен к торговле людьми".