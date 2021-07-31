В Киеве задержали 18-летнего наркоторговца

В Киеве правоохранители задержали 18-летнего наркоторговца, у которого обнаружили крупную партию наркотиков, сообщает Корреспондент.

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По данным пресс-службы Киевской городской прокуратуры парня задержали во время отработки оперативной информации, а в ходе личного обыска изъяли около 1 кг вещества, похожего на каннабис.

facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"В дальнейшем, по адресу проживания задержанного было изъято еще 191 сверток с порошкообразным веществом, похожим на психотропное вещество амфетамин, общей массой около 200 г, около 500 г вещества, похожего на каннабис, около 40 г вещества, похожего на психотропное вещество MDMA, около 60 г вещества, похожего на психотропное вещество PVP, которые задержанный хранил для сбыта наркозависимым" , - говорится в сообщении.

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Прокуратура оценила изъятые вещества в 500 тысяч гривен. Молодой человек задержан, решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.