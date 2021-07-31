Две украинки прошли в полуфинал Олимпиады на 800 м

Две украинские легкоатлетки уверенно вышли в полуфинал на дистанции 800 м на летних Олимпийских играх в Токио, сообщает Корреспондент.

Виктория Ткачук пробежала дистанцию за 54,80 с в первом квалификационном забеге, а Анна Рыжикова показала результат 54,56 с во втором квалификационном забеге.

Обе украинки выиграли свои забеги и спокойно вышли в полуфинал, который состоится 2 августа. Итоговый результат Рыжиковой - третий в квалификации, у Ткачук - седьмой.