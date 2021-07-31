В Массачусетсе большая часть зараженных были вакцинированы - исследования

Три четверти инфицированных в американском штате Массачусетс были полностью вакцинированы. Об этом свидетельствуют результаты исследования резкого роста случаев заражения штаммом коронавируса Delta, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в еженедельном отчете о заболеваемости и смертности Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"В июле 2021 после многочисленных массовых мероприятий в городе Барнстэйбл, округ Массачусетс, выявлено 469 случаев заболевания COVID-19 среди жителей Массачусетса, которые приезжали в этот город в период с 3 по 17 июля. 346 (74%) случаев зафиксировано среди полностью вакцинированных лиц" , - говорится в отчете.

По данным отчета, тестирование выявило штамм Delta у 90% пациентов. Этот отчет стал ключевым доказательством в выводах CDC о том, что привитые могут распространять вирус, поэтому агентство рекомендовало восстановить ношение масок вакцинированным в закрытых общественных местах.

По данным внутреннего документа CDC, обнародованного СМИ, с более 162 млн вакцинированных американцев еженедельно около 35 000 человек имеют признаки инфицирования. В Массачусетсе этот показатель оказался выше.