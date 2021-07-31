В Одессе на "горячем" поймали чиновника-взяточника

Правоохранители задержали "на горячем" инспектора Государственной экологической инспекции Украины. Чиновник совместно с руководителем отдела Госэкоинспекции требовал деньги с предпринимателя и угрожал закрыть его кафе в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Во время проверки заведения питания инспектор выяснил, что в кафе отсутствует разрешение на выброс вредных веществ из кухни в атмосферу. За это нарушение руководитель отдела Госэкоинспекции с подчиненным пригрозили владельцу закрыть заведение и предложили заплатить им 1,5 тысячи долларов для решения ситуации" , - говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

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ГБР задержало инспектора при получении всей суммы взятки. Его руководитель убежала с рабочего места.

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Сотрудники ГБР сообщили инспектору и его руководителю о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), решается вопрос об избрании им меры пресечения. Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.