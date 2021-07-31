Курс валют НБУ на 31 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 31 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 30 июля, остается стабильным на уровне 26.89 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 31 июля 2021 года.
Курс евро не изменился и остается на уровне 31.92 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 31 июля 2021 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.67 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 31 июля 2021 года.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.54 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 31 июля 2021 года.
Курс швейцарского франка не изменился и составил 29.60 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 31 июля 2021 года.
Курс польского злотого остается стабильным на уровне 6.97 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 31 июля 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.886700
|EUR
|Евро
|31.923900
|RUB
|Рубль
|0.366960
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.535200
|CHF
|Швейцарский франк
|29.597900
|PLN
|Польский злотый
|6.973400