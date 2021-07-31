Самые доступные б/у авто в плане ремонта и обслуживания
Покупка подержанного автомобиля – это всегда выбор в пользу идеального баланса цена-качество. Однако издержки, вызванные необходимостью поддержать техническое состояние авто со вторичного рынка на должном уровне, могут перевесить выгоду от удачной покупки, сообщает Обозреватель.
Сайт предлагает список из нескольких моделей, которые будут выгодны не только при покупке, но также при периодическом техобслуживании и ремонте. Наш выбор пал на недорогие семейные авто бюджетного сегмента, необходимость починки которых не станет причиной панических атак у владельца.
Daewoo Lanos/Sens
Очевидная популярность этого автомобиля говорит о его ремонтопригодности. Найти любую запчасть? Легко! Произвести замену изношенных деталей не за все деньги мира? Без проблем! К тому же ваш "Ланос" смогут починить на любом гаражном СТО – не придется переплачивать за специализированные сервисы.
Chevrolet Aveo
Полюбившийся многим украинцам формат и дизайн Aveo сделали его по-настоящему народным авто. Выносливая конструкция, а также пригодность к ремонту повышают привлекательность Chevrolet на вторичном рынке. Надежная машина, которую не придется ремонтировать через каждую тысячу километров.
Geely Emgrand ЕС7
Давно прошли времена, когда качество китайских автомобилей приводило в ужас их владельцев и всех окружающих. Сейчас с уверенностью можно сказать, что Geely Emgrand может похвастать неплохим кузовным железом и нестыдным дизайном. Техническая сторона у Emgrand также не хромает – стоит лишь вовремя обслуживать авто.
Chery Tiggo
Еще один китайский автомобиль и единственный кроссовер в нашем списке. Первое поколение этой машины зарекомендовало себя очень хорошо, а недорогие расходники будут приятным бонусом для владельца подержанного Tiggo. Повышенное внимание и своевременный ремонт уязвимых частей Chery, а именно его двигателя и подвески, уберегут водителя от неприятных трат.
Chevrolet Lacetti
Главное преимущество Lacetti – это предсказуемость. Кое-какие агрегаты могут выйти из строя, но их замена или восстановление не будет головной болью. А вместительный салон и почти уже классический дизайн делают эту машину одной из самых привлекательных на рынке б/у авто.
Renault Logan
Изначально находящийся на позиции самого выгодного автомобиля на рынке, бывший в употреблении Logan становится ультимативно заманчивым. Некоторые запчасти довольно скоро потребуют обслуживания и замены, но их цена не ударит по карману. Выбор поколения Renault Logan для покупки не имеет значения.
Hyundai Accent
Очередной бестселлер на украинских дорогах. Стоит отметить, что Accent стал популярным неслучайно – слава о нем, как о надежном и недорогом в обслуживании авто, быстро разошлась в кругах владельцев. Даже бывший в многолетней эксплуатации Accent порадует нового водителя выносливостью и дешевизной техосмотра.