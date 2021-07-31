Самые доступные б/у автомобили в ремонте и обслуживании

Покупка подержанного автомобиля – это всегда выбор в пользу идеального баланса цена-качество. Однако издержки, вызванные необходимостью поддержать техническое состояние авто со вторичного рынка на должном уровне, могут перевесить выгоду от удачной покупки, сообщает Обозреватель.

Сайт предлагает список из нескольких моделей, которые будут выгодны не только при покупке, но также при периодическом техобслуживании и ремонте. Наш выбор пал на недорогие семейные авто бюджетного сегмента, необходимость починки которых не станет причиной панических атак у владельца.

Daewoo Lanos/Sens

Очевидная популярность этого автомобиля говорит о его ремонтопригодности. Найти любую запчасть? Легко! Произвести замену изношенных деталей не за все деньги мира? Без проблем! К тому же ваш "Ланос" смогут починить на любом гаражном СТО – не придется переплачивать за специализированные сервисы.

Обслуживать и ремонтировать Lanos совсем недорого. Источник: Daewoo

Chevrolet Aveo

Полюбившийся многим украинцам формат и дизайн Aveo сделали его по-настоящему народным авто. Выносливая конструкция, а также пригодность к ремонту повышают привлекательность Chevrolet на вторичном рынке. Надежная машина, которую не придется ремонтировать через каждую тысячу километров.

Aveo очень вынослив. Источник: Chevrolet

Geely Emgrand ЕС7

Давно прошли времена, когда качество китайских автомобилей приводило в ужас их владельцев и всех окружающих. Сейчас с уверенностью можно сказать, что Geely Emgrand может похвастать неплохим кузовным железом и нестыдным дизайном. Техническая сторона у Emgrand также не хромает – стоит лишь вовремя обслуживать авто.

На дорогах много б/у Emgrand ЕС7, это хороший знак. Источник: Geely

Chery Tiggo

Еще один китайский автомобиль и единственный кроссовер в нашем списке. Первое поколение этой машины зарекомендовало себя очень хорошо, а недорогие расходники будут приятным бонусом для владельца подержанного Tiggo. Повышенное внимание и своевременный ремонт уязвимых частей Chery, а именно его двигателя и подвески, уберегут водителя от неприятных трат.

Chery Tiggo – ветеран китайского автопрома. Источник: Chery

Chevrolet Lacetti

Главное преимущество Lacetti – это предсказуемость. Кое-какие агрегаты могут выйти из строя, но их замена или восстановление не будет головной болью. А вместительный салон и почти уже классический дизайн делают эту машину одной из самых привлекательных на рынке б/у авто.

Chevrolet Lacetti любят почти все. Источник: Chevrolet

Renault Logan

Изначально находящийся на позиции самого выгодного автомобиля на рынке, бывший в употреблении Logan становится ультимативно заманчивым. Некоторые запчасти довольно скоро потребуют обслуживания и замены, но их цена не ударит по карману. Выбор поколения Renault Logan для покупки не имеет значения.

Обсуживать Logan совсем недорого. Источник: Renault

Hyundai Accent

Очередной бестселлер на украинских дорогах. Стоит отметить, что Accent стал популярным неслучайно – слава о нем, как о надежном и недорогом в обслуживании авто, быстро разошлась в кругах владельцев. Даже бывший в многолетней эксплуатации Accent порадует нового водителя выносливостью и дешевизной техосмотра.