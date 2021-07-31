31 июля: какой сегодня праздник, приметы и запреты
Всемирный день рейнджера, Омельянов день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 31 июля, сообщает Сегодня.
Какой сегодня праздник, 31 июля
- Всемирный день рейнджера (World Ranger Day) – начиная с 2007 года, во многих странах проводится праздник в честь людей, посвятивших свою работу охране природы.
- День африканской женщины (International Day of African Women) – этот международный праздник был провозглашен в 1962 году на Всеафриканской конференции женщин в Дар-эс-Саламе.
- День рождения Гарри Поттера – именины полюбившегося во всем мире сказочного героя отмечаются в день рождения автора поттерианы Джоан Роулинг.
- День казначейства – празднуется в Польше.
Именинники 31 июля
День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Маркел, Степан.
Какой сегодня церковный праздник
31 июля в православной церкви чтится память мученика Эмилиана, мученика Иакинфа Амастридского, преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Памвы, отшельника.
В народе 31 июля отмечался Омельянов день. В этот период завершалась жатва и устраивались банные дни с вениками из ржи и полевых трав. Считалось, что они снимали усталость после жатвы. Также с Омельянова дня начиналась пора заготовок на зиму варений и солений.
Приметы на 31 июля
- Омельян пришел, грибы и ягоды нашел;
- наступает время заготовок на зиму;
- в баню нужно заходить с чувством благодарности, чтобы не обидеть банного духа.
Интересные и важные события в Украине и мире 31 июля
- 1941 – в фашистской Германии было принято "окончательное решение еврейского вопроса" о массовом уничтожении евреев.
- 1957 – в СССР стартовало строительство квартир "хрущевок".
- 1991 – СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических вооружений.
- 1994 – украинский атлет Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,14 м.