31 июля: какой сегодня праздник, приметы и запреты

Всемирный день рейнджера, Омельянов день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 31 июля, сообщает Сегодня.

Какой сегодня праздник, 31 июля

Всемирный день рейнджера (World Ranger Day) – начиная с 2007 года, во многих странах проводится праздник в честь людей, посвятивших свою работу охране природы.

– начиная с 2007 года, во многих странах проводится праздник в честь людей, посвятивших свою работу охране природы. День африканской женщины (International Day of African Women) – этот международный праздник был провозглашен в 1962 году на Всеафриканской конференции женщин в Дар-эс-Саламе.

– этот международный праздник был провозглашен в 1962 году на Всеафриканской конференции женщин в Дар-эс-Саламе. День рождения Гарри Поттера – именины полюбившегося во всем мире сказочного героя отмечаются в день рождения автора поттерианы Джоан Роулинг.

– именины полюбившегося во всем мире сказочного героя отмечаются в день рождения автора поттерианы Джоан Роулинг. День казначейства – празднуется в Польше.

Именинники 31 июля

День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Маркел, Степан.

Какой сегодня церковный праздник

31 июля в православной церкви чтится память мученика Эмилиана, мученика Иакинфа Амастридского, преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Памвы, отшельника.

В народе 31 июля отмечался Омельянов день. В этот период завершалась жатва и устраивались банные дни с вениками из ржи и полевых трав. Считалось, что они снимали усталость после жатвы. Также с Омельянова дня начиналась пора заготовок на зиму варений и солений.

Приметы на 31 июля

Омельян пришел, грибы и ягоды нашел;

наступает время заготовок на зиму;

в баню нужно заходить с чувством благодарности, чтобы не обидеть банного духа.

Интересные и важные события в Украине и мире 31 июля