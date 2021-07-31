Трамп требовал от Минюста США не признавать результаты выборов

Комитет по надзору и правительственной реформы Палаты представителей Конгресса США опубликовал записи американского Министерства юстиции в качестве доказательства того, что 45-й президент Дональд Трамп якобы незаконно требовал отменить результаты президентских выборов, сообщает Новое время.

По информации сайта комитета глава комитета Каролин Мэлони заявила, что, исходя из записей, Трамп в конце президентского срока напрямую поручил высшему правоохранительному органу страны «принять меры для отмены результатов свободных и честных выборов».

Рукописные записи принадлежат тогдашнему и.о. заместителя генерального прокурора США Ричарду Донахью и датируются 27 декабря 2020 года. Они содержат подробности разговора Трампа с руководством Минюста, во время которого он пытался добиться отмены результаты выборов. В случае отказа тогдашний глава Белого дома угрожал увольнением.

В тексте сказано, что Трамп призывал назвать выборы «сфальсифицированными» и «незаконными». Когда в Минюсте сказали, что не могут изменить исход выборов по щелчку пальцев, 45-й президент ответил:

«Я от вас этого не жду — просто скажите, что выборы были сфальсифицированы [в оригинале — corrupt], а остальное предоставьте мне и конгрессменам-республиканцам».

Тогдашний и.о. генпрокурора Джеффри Розен сказал Трампу, что в Минюсте провели «десятки расследований и сотни опросов» и не нашли подтверждений фальсификациям на выборах. По словам Мэлони, конгрессмены начали работу по опросу ключевых свидетелей, чтобы «расследовать масштабы злоупотреблений бывшего президента».

В январе 2021 года газета The Washington Post сообщала, что Дональд Трамп планировал заменить и.о. генпрокурора Джеффри Розена, чтобы его ставленник Джеффри Кларк поддержал безосновательные заявления о фальсификации президентских выборов и он мог дольше остаться у власти.

Как отмечала WP, Трамп за время президентства не раз пытался использовать Минюст в личных целях и на благо своих союзников. Тем не менее, после выборов тогдашний генпрокурор Уильям Барр не поддержал утверждения республиканца о фальсификации результатов и ушел в отставку. По данным газеты, несколько ключевых сотрудников Минюста США намекнули, что уйдут в отставку в случае увольнения Розена, после чего Трамп отказался от своей идеи.