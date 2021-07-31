Милованов рассказал о конфликте с Данилюком

Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов назвал причиной конфликта с бывшим секретарем СНБО Александром Данилюком спор законности решения комиссии о недопуске последнего к госслужбе, сообщает Корреспондент.

"Его близко нельзя подпускать к госслужбе. Он неадекватный. Мы спорили, законно ли было решение комиссии о его недопуске. Я сказал, что законно. Потом он начал обзываться. Не помню, как именно. Говорил что-то о принципах, и о том, что у него большой политический опыт" , - говорит Милованов.

Он подтвердил, что Данилюк ударил его в глаз, и уточнил, что у него разбита бровь и болит голова. За медицинской помощью не обращался.

"Сидел целый вечер со льдом. Завтра посмотрим. Будет болеть голова, пойду к врачу" , - добавил Милованов.

Также он пока не решил, будет ли заявлять на Данилюка в полицию.