Российские хакеры взломали федеральную прокуратуру – Минюст США

Российские хакеры, причастные к масштабной кампании кибершпионажа SolarWinds, в 2020 году взломали учетные записи электронной почты одних из самых известных американских федеральных прокуроров, сообщает Сегодня.

Об этом заявили в Министерстве юстиции США.

Речь идет о 80% аккаунтов электронной почты Microsoft, которыми пользуются сотрудники четырех адвокатских контор США в Нью-Йорке. По данным ведомства, всего хакеры взломали учетные записи как минимум одного работника в 27 офисах прокуратуры.

В Минюсте США предполагают, что хакерские атаки осуществлялись с мая по конец декабря 2020 года. Именно в этот промежуток времени, в середине декабря, идентифицировали атаку на программное обеспечение компании SolarWinds – тогда атаке подверглись десятки американских компаний частного сектора, аналитические компании и по крайней мере девять правительственных учреждений США.

Все жертвы атаки на офисы прокуратуры получили сообщения и работают над уменьшением "операционных рисков, рисков для безопасности и конфиденциальности". Дополнительных подробностей в Минюсте не предоставили, в частности, какую информацию могли получить злоумышленники и как взлом может влиять на нынешние процессы.