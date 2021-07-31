АМКУ проверит цены на обязательные ПЦР-тесты

Антимонопольный комитет проверит жалобы о завышении цен при тестировании на коронавирус в пунктах пропуска через границу, сообщает Корреспондент.

Так, жалобы поступили на ценообразование тестов, которые являются обязательными в пунктах пропуска для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, России, Португалии.

В обращениях говорится о процедурах определения клиник или лабораторий, которые получают право предоставлять соответствующие услуги.

В АМКУ считают, что указанные требования создают предпосылки для монополизации рынка экспресс-тестирования на каждом отдельном пункте пропуска.

Напомним, с 5 августа в Украине вернут ПЦР-тестирование для невакцинированных при въезде в страну. А для въезжающих из Индии и России - 14-дневную изоляцию.