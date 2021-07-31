Земля под Киевом оказалась дороже, чем в некоторых странах ЕC

После того как с 1 июля в Украине начал функционировать земельный рынок, цена гектара неподалеку от Киева – в пределах 20-30 км – достигала $4,5 тыс. По этому показателю столичный регион превзошел Румынию, Литву и Латвию, где стоимость гектара составляет $2,5 тыс., $2,2 тыс. и $1,4 тыс. соответственно, сообщает UBR.

Об этом сообщил партнер по развитию бизнеса компании "Увекон" Александр Коробко.

По его словам, наиболее дорогие земельные участки были выставлены на продажу в Киевской, Черкасской, Львовской, Одесской и Закарпатской областях, а самые дешевые – в Донецкой и Луганской.

Всего на 1 июля в Украине на продажу предлагались 1973 земельных участка. Согласно данным геоинформационной системы "Увекон", из них наибольшее число находилось в таких областях: