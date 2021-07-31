В Украине объявили штормовое предупреждение

На 31 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение. В некоторых областях ожидают грозы, град и шквалы, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Ухудшение погоды прогнозируют в восточных и западных областях, а именно в:

  • Ровенской,
  • Волынской,
  • Тернопольской,
  • Львовской,
  • Ивано-Франковской,
  • Закарпатской,
  • Запорожской,
  • Донецкой,
  • Луганской областях.

Там прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

В Украине объявили штормовое предупреждение: где ухудшится погода

Автор: Инна Собора

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