В Украине объявили штормовое предупреждение

На 31 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение. В некоторых областях ожидают грозы, град и шквалы, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Ухудшение погоды прогнозируют в восточных и западных областях, а именно в:

Ровенской,

Волынской,

Тернопольской,

Львовской,

Ивано-Франковской,

Закарпатской,

Запорожской,

Донецкой,

Луганской областях.

Там прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Автор: Инна Собора