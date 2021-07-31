В Украине объявили штормовое предупреждение
На 31 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение. В некоторых областях ожидают грозы, град и шквалы, сообщает РБК-Украина.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Ухудшение погоды прогнозируют в восточных и западных областях, а именно в:
- Ровенской,
- Волынской,
- Тернопольской,
- Львовской,
- Ивано-Франковской,
- Закарпатской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Луганской областях.
Там прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
Автор: Инна Собора