В Турции в небе заметили яркую вспышку - упал метеорит

Ночью, 31 июля, в Турции, где вспыхнули масштабные пожары, над Измиром упал метеорит. Очевидцы сообщают о взрыве, который последовал после падения, сообщает Сегодня.

"Сегодня в 01:54 на Измир упал метеор. Никаких заявлений от властей пока не поступало" , – написал очевидец Халил Бакмис.

Предварительно известно, что небесный объект упал в районе 00:54 по Киеву, это сопровождалось яркими вспышками.

Отметим, поскольку Турцию охватывают масштабные лесные пожары, взоры и камеры местных жителей устремлены в ночное небо. Некоторые из очевидцев сочли падение метеора указанием на череду бедствий, которые ожидают страну в будущем.