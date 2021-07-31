Стало известно имя нового соперника Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко, накануне намекнувший на дату своего следующего боя, узнал имя будущего оппонента, сообщает УНИАН.

Журналист-инсайдер Дэн Рафаэль у себя в Twitter сообщил, что украинец проведет поединок с представителем Ганы Ричардом Комми (30-3, 27 КО), который является бывшим чемпионом мира по версии IBF.

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Ориентировочная дата боя - 11 декабря.

В декабре 2019 года Комми проиграл техническим нокаутом Теофимо Лопесу во втором раунде. В феврале 2021 года Ричард нокаутировал Джексона Маринеса в шестом раунде.

Отметим, что Ломаченко является экс-чемпионом мира в трех весовых категориях.

Василий Ломаченко: последние новости

  • В своем предыдущем бою украинец 27 июня нокаутировал японца Масайоши Накатани. Судья прекратил поединок в девятом раунде.
  • После этого Ломаченко призвал Теофимо Лопеса провести реванш.
  • В новом рейтинге WBO в легком весе (до 61,2 кг) Ломаченко поднялся на первое место. Таким образом, он стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Теофимо Лопес.
  • Сторона Лопеса выдвинула единственное условие Василию относительно реванша.
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