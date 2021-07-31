В Киеве из-за жары вводится ограничение на въезд грузовиков
Из-за высокой температуры воздуха в субботу, 31 июля, с 11:00 въезд в Киев большегрузного транспорта ограничен.
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.
"Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С", - говорится в сообщении.
Ограничения вводятся на всех подъездах к Киеву.
О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).