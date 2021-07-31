Бензин подорожал: АЗС значительно переписали цены

По итогам июля автомобильные бензины прибавили в стоимости. А-92 в среднем стал дороже на 53 коп., а 95-й – на 48 коп. По состоянию на 30 июля стоимость литра составила 29,29 грн и 30,23 грн соответственно. Это следует из данных Консалтинговой группы "А-95", сообщает UBR.

А-92

Цены подняли большинство сетей, только три оставили на прежнем уровне – "Укр-Петроль", "Авиас" и "Укрнафта" (27,8, грн, 27,95 грн и 28 грн). Никто из продавцов не снизил стоимость. Больше всего подорожало топливо на заправках Marshal.

Пятерка сетей-лидеров по росту цен в июле выглядит таким образом:

Marshal – на 1,5 грн, до 28,2 грн;

"Татнефть-АЗС-Украина" – на 1,32 грн, до 29,88 грн;

Socar – на 1,26 грн, до 31,24 грн;

Sun Oil – на 1,11 грн, до 28,12 грн;

WOG, ОККО, "Параллель", "Нефтек", KLO – на 1 грн, первые четыре – до 30,99 грн, а последняя – до 30,89 грн.

Дороже всего продают бензин АЗС "Автопорт" и Socar – 31,3 грн и 31,24 грн соответственно. Самый дешевый ресурс на заправках "Укр-Петроль" – 27,8 грн за литр.

А-95

В этой категории также большинство заправок повысили стоимость, и никто из компаний не опустил цену. Только "Укр-Петроль", "Авиас" и "Укрнафта" оставили ее на прежнем уровне – 28,8 грн, 28,95 грн и 29 грн.

Больше всего бензин этой марки подорожал на таких АЗС:

"Татнефть-АЗС-Украина" – на 1,62 грн, до 31,2 грн;

Marshal – на 1,5 грн, до 29,2 грн;

KLO – на 1,2 грн, до 31,29 грн;

Sun Oil – на 1,11 грн, до 29,12 грн;

"Нефтек" – на 1 грн, до 31,49 грн.

По состоянию на конец июля самый дорогой бензин зафиксирован на заправках "Параллель", где цена почти достигла 33 грн, без 1 копейки. Дешевле всего можно заправиться на АЗС "Укр-Петроль", заплатив 28,8 грн за литр.