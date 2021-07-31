Как эксплуатировать автомобиль в жаркую погоду

Жарко не только человеку – техника также может страдать от высокой температуры. И если новый автомобиль украинского лета не боится, то подержанный может потребовать в такие дни немного особого внимания, сообщает 24 Канал.

Высокая температура окружающего воздуха влияет на автомобиль по-особенному потому, что он и без того имеет достаточно источников высокой температуры: двигатель, трансмиссия, выхлопная система, электрооборудование, тормоза и тому подобное... Для них конструкторы предусмотрели тот или иной способ охлаждения, но окружающая жара ухудшает условия теплообмена - особенно если в системах авто что-то не в порядке.

Перегретый двигатель не всегда сигнализирует о проблеме выбросом пара, и это плохо: когда мотор кипит тихо, его можно просто убить

Двигатель

Силовой агрегат перегревается из-за засоренного (снаружи и изнутри) радиатора, из-за отказа его вентилятора или датчика вентилятора, из-за съеденной коррозией крыльчатки помпы. На автомобилях без электронного управления двигателем перегрев может донимать из-за неправильных настроек карбюратора и зажигания. Все эти неисправности стоит выявить и устранить, ведь они прогрессируют и будут со временем напоминать о себе даже в прохладную погоду.

Бензонасос

Насос, отработавший уже большую часть своего ресурса, в жару теряет эффективность: большое количество паровой фракции в бензине вызывает его подачу в меньшем количестве. Это касается как электрического насоса инжекторных моторов, так и механических насосов карбюраторных агрегатов. Насос придется заменить новым, хотя при холодной погоде он бы еще мог побегать несколько месяцев.

Перегреть тормоза проще всего на горных дорогах, но доморощенным "гонщикам" это удается и в городских условиях движения

Тормоза

От перегрева тормозных дисков и барабанов закипает тормозная жидкость и тормоза просто пропадают – это может привести к аварии. К счастью, такой перегрев случается лишь в горных условиях или при очень агрессивной езде в городе, когда водитель подолгу держит педаль нажатой или часто тормозит “в пол”. Но вероятность перегреть тормоза повышается с очень старой жидкостью в системе. Вспомните, когда вы в последний раз меняли тормозную жидкость (обычно рекомендуется делать это раз в два-три года), и немедленно приобретите новую. И научитесь тормозить правильно (об этом ниже).

Аккумулятор

Жаркая погода для стартерного аккумулятора так же нежелательна, как и мороз. В жару усиливаются процессы саморазряда батареи, ускоренно “стареют” электролит и активная масса пластин. Следите за уровнем электролита в аккумуляторе, вовремя подзаряжайте его от стационарного устройства и старайтесь не оставлять машину надолго на солнце, особенно после длительной поездки.

Самый верный способ уберечь интерьер от жары – закрыть окна экранами

Салон

Казалось бы, с приходом водителя и пассажиров температуру в перегретом на солнце салоне нетрудно снизить – открыв все окна или включив кондиционер. Но в ваше отсутствие температура в закрытом интерьере достигает 50-60о С. При таких условиях могут расплавиться определенные электронные компоненты, имеющие пластиковые детали – корпус, разъемы и тому подобное. Особенно велика вероятность такого досадного случая, когда в салоне стоит какой-то нештатный гаджет, например, недорогая охранная система.

Вот что бывает, если забыть упаковку с соусом или кефиром в раскаленном салоне

Пожалуй, не будет лишним напомнить – чтобы несколько уменьшить степень нагрева, надо при первой же возможности прятать автомобиль в тень. А еще полезным будет овладеть несколькими приемами вождения, которые способствуют более быстрому охлаждению систем автомобиля:

Избегайте длительной работы двигателя на высоких и слишком низких оборотах под нагрузкой, держите обороты в средней части эффективного диапазона.

Тормозите, особенно на горных дорогах, плавно и смело – не “в пол”, но и не затягивая процесс длительным удержанием педали, когда диски не успевают остывать.

В жару следите за показаниями термометра охлаждающей жидкости – очень много двигателей было “запорото” из-за элементарной невнимательности водителя. Ведь звуковой и визуальный сигналы тревоги по перегреву мотора есть далеко не у каждого нынешнего автомобиля.

Когда оставляете машину на солнце, прячьте подальше от прямых солнечных лучей пластиковые предметы и емкости с “взрывоопасной жидкостью”: живые йогурты, газированные напитки, пачки с соусами и тому подобное.