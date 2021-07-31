Как эксплуатировать автомобиль в жаркую погоду

Как эксплуатировать автомобиль в жаркую погоду
Фото: Pixabay

Жарко не только человеку – техника также может страдать от высокой температуры. И если новый автомобиль украинского лета не боится, то подержанный может потребовать в такие дни немного особого внимания, сообщает 24 Канал.

Высокая температура окружающего воздуха влияет на автомобиль по-особенному потому, что он и без того имеет достаточно источников высокой температуры: двигатель, трансмиссия, выхлопная система, электрооборудование, тормоза и тому подобное... Для них конструкторы предусмотрели тот или иной способ охлаждения, но окружающая жара ухудшает условия теплообмена - особенно если в системах авто что-то не в порядке.

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Перегретый двигатель не всегда сигнализирует о проблеме выбросом пара, и это плохо: когда мотор кипит тихо, его можно просто убить

Двигатель

Силовой агрегат перегревается из-за засоренного (снаружи и изнутри) радиатора, из-за отказа его вентилятора или датчика вентилятора, из-за съеденной коррозией крыльчатки помпы. На автомобилях без электронного управления двигателем перегрев может донимать из-за неправильных настроек карбюратора и зажигания. Все эти неисправности стоит выявить и устранить, ведь они прогрессируют и будут со временем напоминать о себе даже в прохладную погоду.

Бензонасос

Насос, отработавший уже большую часть своего ресурса, в жару теряет эффективность: большое количество паровой фракции в бензине вызывает его подачу в меньшем количестве. Это касается как электрического насоса инжекторных моторов, так и механических насосов карбюраторных агрегатов. Насос придется заменить новым, хотя при холодной погоде он бы еще мог побегать несколько месяцев.

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Перегреть тормоза проще всего на горных дорогах, но доморощенным "гонщикам" это удается и в городских условиях движения

Тормоза

От перегрева тормозных дисков и барабанов закипает тормозная жидкость и тормоза просто пропадают – это может привести к аварии. К счастью, такой перегрев случается лишь в горных условиях или при очень агрессивной езде в городе, когда водитель подолгу держит педаль нажатой или часто тормозит “в пол”. Но вероятность перегреть тормоза повышается с очень старой жидкостью в системе. Вспомните, когда вы в последний раз меняли тормозную жидкость (обычно рекомендуется делать это раз в два-три года), и немедленно приобретите новую. И научитесь тормозить правильно (об этом ниже).

Аккумулятор

Жаркая погода для стартерного аккумулятора так же нежелательна, как и мороз. В жару усиливаются процессы саморазряда батареи, ускоренно “стареют” электролит и активная масса пластин. Следите за уровнем электролита в аккумуляторе, вовремя подзаряжайте его от стационарного устройства и старайтесь не оставлять машину надолго на солнце, особенно после длительной поездки.

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Самый верный способ уберечь интерьер от жары – закрыть окна экранами

Салон

Казалось бы, с приходом водителя и пассажиров температуру в перегретом на солнце салоне нетрудно снизить – открыв все окна или включив кондиционер. Но в ваше отсутствие температура в закрытом интерьере достигает 50-60о С. При таких условиях могут расплавиться определенные электронные компоненты, имеющие пластиковые детали – корпус, разъемы и тому подобное. Особенно велика вероятность такого досадного случая, когда в салоне стоит какой-то нештатный гаджет, например, недорогая охранная система.

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Вот что бывает, если забыть упаковку с соусом или кефиром в раскаленном салоне

Пожалуй, не будет лишним напомнить – чтобы несколько уменьшить степень нагрева, надо при первой же возможности прятать автомобиль в тень. А еще полезным будет овладеть несколькими приемами вождения, которые способствуют более быстрому охлаждению систем автомобиля:

  • Избегайте длительной работы двигателя на высоких и слишком низких оборотах под нагрузкой, держите обороты в средней части эффективного диапазона.
  • Тормозите, особенно на горных дорогах, плавно и смело – не “в пол”, но и не затягивая процесс длительным удержанием педали, когда диски не успевают остывать.
  • В жару следите за показаниями термометра охлаждающей жидкости – очень много двигателей было “запорото” из-за элементарной невнимательности водителя. Ведь звуковой и визуальный сигналы тревоги по перегреву мотора есть далеко не у каждого нынешнего автомобиля.

Когда оставляете машину на солнце, прячьте подальше от прямых солнечных лучей пластиковые предметы и емкости с “взрывоопасной жидкостью”: живые йогурты, газированные напитки, пачки с соусами и тому подобное.

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