На оборудовании штаб-квартиры польской полиции майнили криптовалюту
На официальном оборудовании Главного управления полиции Польши (KGP) добывали криптовалюту. Майнинг организовал гражданский ИТ-специалист ведомства, сообщает ForkLog.
Работника уже уволили из организации. По данным СМИ, за ним последует еще один сотрудник.
Опасения вызвала возможная утечка данных из сети правоохранителей в связи с незаконным майнингом. В полиции опровергли такую возможность.
«Используемое устройство не было подключено к какой-либо базе данных, и дело в значительной степени касается кражи электроэнергии, которая потребляется при так называемом майнинге криптовалюты», — заявил инспектор Мариуш Чарка.
Он подтвердил, что дело передано в прокуратуру Варшавы.