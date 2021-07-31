На оборудовании штаб-квартиры польской полиции майнили криптовалюту

На официальном оборудовании Главного управления полиции Польши (KGP) добывали криптовалюту. Майнинг организовал гражданский ИТ-специалист ведомства, сообщает ForkLog.

Работника уже уволили из организации. По данным СМИ, за ним последует еще один сотрудник.

Опасения вызвала возможная утечка данных из сети правоохранителей в связи с незаконным майнингом. В полиции опровергли такую возможность.

«Используемое устройство не было подключено к какой-либо базе данных, и дело в значительной степени касается кражи электроэнергии, которая потребляется при так называемом майнинге криптовалюты» , — заявил инспектор Мариуш Чарка.

Он подтвердил, что дело передано в прокуратуру Варшавы.