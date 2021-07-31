Рейтинг автомобилей с лучшей системой мультимедиа
Британский журнал WhatCar протестировал системы мультимедиа на 20 автомобилях и изучил, насколько они сложны или просты в эксплуатации, сообщает АвтоПортал.
Испытания проходили следующим образом. Тест-пилоту была поставлена задача поднять температуру в салоне на два градуса, увеличить скорость вращения вентилятора на два деления, задать в навигаторе маршрут и уменьшить его масштаб (чтобы увидеть весь путь как на ладони), отменить маршрут, настроить радио (включить, выбрать радиостанцию) и с помощью голосового управления найти ближайшую АЗС. Также во внимание брался тот факт, «тупит» ли система или нет. И если да, то насколько. И вот какие результаты получились.
Оказалось, что больше всего сбивает с толку информационный экран в электрическом кроссовере MG ZS EV – он получил только 12 из 30 возможных баллов. Второй по неудобству – дисплей информационно развлекательного комплекса FIAT 500X, он заработал лишь 14 очками. А вот лучше всего показала себя мультимедиа BMW 3-Series – она набрала 28 из 30 возможных баллов.
Ниже представлен полный список протестированных мультимедиа. Позиция №1 - худшая, а позиция №20 - лучшая.
1. MG ZS EV: 12 баллов
2. FIAT 500X: 14 баллов
3. Skoda Citigo-e: 16 баллов
4. Peugeot 508: SW 17 баллов
5. Lexus RX: 18 баллов
6. Honda CR-V: 18 баллов
7. Nissan Juke: 19 баллов
8. Toyota Corolla: 20 баллов
9. Volvo S60: 20 баллов
10. Jaguar XE: 21 балл
11. Skoda Kamiq: 21 балл
12. Opel Corsa: 22 балла
13. Hyundai Ioniq: 22 балла
14. Ford Fiesta: 23 балла
15. VW Passat GTE: 24 балла
16. Mazda 3: 25 баллов
17. Audi Q3: Sportback 26 баллов
18. Porsche Panamera: 27 баллов
19. Mercedes CLA: 27 баллов
20. BMW 3-Series: 28 баллов.