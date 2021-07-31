Рейтинг автомобилей с лучшей системой мультимедиа

Британский журнал WhatCar протестировал системы мультимедиа на 20 автомобилях и изучил, насколько они сложны или просты в эксплуатации, сообщает АвтоПортал.

Испытания проходили следующим образом. Тест-пилоту была поставлена задача поднять температуру в салоне на два градуса, увеличить скорость вращения вентилятора на два деления, задать в навигаторе маршрут и уменьшить его масштаб (чтобы увидеть весь путь как на ладони), отменить маршрут, настроить радио (включить, выбрать радиостанцию) и с помощью голосового управления найти ближайшую АЗС. Также во внимание брался тот факт, «тупит» ли система или нет. И если да, то насколько. И вот какие результаты получились.

Оказалось, что больше всего сбивает с толку информационный экран в электрическом кроссовере MG ZS EV – он получил только 12 из 30 возможных баллов. Второй по неудобству – дисплей информационно развлекательного комплекса FIAT 500X, он заработал лишь 14 очками. А вот лучше всего показала себя мультимедиа BMW 3-Series – она набрала 28 из 30 возможных баллов.

Ниже представлен полный список протестированных мультимедиа. Позиция №1 - худшая, а позиция №20 - лучшая.

1. MG ZS EV: 12 баллов

2. FIAT 500X: 14 баллов

3. Skoda Citigo-e: 16 баллов

4. Peugeot 508: SW 17 баллов

5. Lexus RX: 18 баллов

6. Honda CR-V: 18 баллов

7. Nissan Juke: 19 баллов

8. Toyota Corolla: 20 баллов

9. Volvo S60: 20 баллов

10. Jaguar XE: 21 балл

11. Skoda Kamiq: 21 балл

12. Opel Corsa: 22 балла

13. Hyundai Ioniq: 22 балла

14. Ford Fiesta: 23 балла

15. VW Passat GTE: 24 балла

16. Mazda 3: 25 баллов

17. Audi Q3: Sportback 26 баллов

18. Porsche Panamera: 27 баллов

19. Mercedes CLA: 27 баллов

20. BMW 3-Series: 28 баллов.