Самые культовые автомобили 90-х

В автомобильном мире 90-е были интересной эпохой. Мир находился на волне экономического подъема и автопроизводители создали немало интересных ярких моделей. Некоторые из них стали культовыми, сообщает АвтоПортал.

BMW 5 Series E34

Пятерка БМВ в кузове Е34 получилась очень успешной – выпущено свыше 1,3 миллиона не самых дешевых седанов и универсалов. Четырехдверная BMW 5 E34 – своего рода хрестоматийный пример спортивного седана с длинным капоом, задним приводом и продольным расположением двигателя. Конечно же, нельзя не вспомнить и 340-сильный BMW M5.

Mercedes-Benz S-Class W140

Если BMW 5 E34 – классический пример спортивного седана, то Mercedes S-Class в кузове W140 стал «золотым стандартом» среди седанов представительских. Солидный монументальный дизайн, роскошный салон, отличная шумоизоляция и комфортабельная подвеска – вот что отличало S-Class. А топовый вариант S600 ввел моду на V12 в F-классе.

Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee – далеко не первый роскошный внедорожник, но именно он способствовал популяризации этого класса. Для начала 90-х электропривод сидений с памятью, бесключевой доступ, бортовой компьютер были последним словом техники. При этом Jeep сохранил традиционные внедорожные способности.

Toyota Supra A80

90-е отметились целой россыпью впечатляющих авто из Японии и Toyota Supra 1993 года – несомненно один из лучших представителей Страны Восходящего солнца той эпохи. Купе стало более доступной альтернативой Porsche 911, ведь его 320-сильная турбированная шестерка позволяла стартовать до сотни за 5 с и развивать 250 км/ч. И, конечно же, японский спорткар буквально влюбил в себя тюнеров и стритрейсеров.

Nissan Skyline GT-R

Nissan Skyline GT-R стал воплощением японских технологий 90-х. Он получил и 280-сильный турбомотор, и полный привод, и даже полноуправляемое шасси. Самым совершенным был, конечно же, финальный Nissan Skyline GT-R34, побивший рекорд круга на Нюрбургринге. А еще на счету купе – десятки побед в самых различных гоночных сериях.

Lamborghini Diablo

Наверное, ни один авто 90-х не печатали на постерах так массово, как Lamborghini Diablo. Для детей и молодежи тех лет это была несбыточная мечта. Diablo броский, экстравагантный, как и подобает настоящему суперкару. Да и характеристики для того времени были отличными: 5,7-литровый V12 развивал 490-550 л. с., а топовые версии достигали 330-335 км/ч.

McLaren F1

McLaren F1 – настоящий шедевр автомобильного искусства и первый в мире гиперкар. На протяжении десятилетия он был самым быстрым авто в мире – 386 км/ч. Карбоновое купе весило чуть больше тонны и получило мощный 627-сильный V12 BMW. Среди особенностей модели – трехместный салон с рулем по центру и позолоченные (для отвода тепла) стенки моторного отсека. Сейчас McLaren F1 продают по цене самолета.