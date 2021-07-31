Что приготовить из сосисок: 4 рецепта для гурманов

Это быстро, вкусно, правда, не совсем полезно, но кого это останавливает. Сосиски продаются в любом супермаркете, их приготовление не требует особых кулинарных навыков. Но рано или поздно есть их сваренными надоедает, сообщает УНИАН.

В этой статье несколько рецептов, с помощью которых можно “убить двух зайцев” - разнообразить рацион и продолжать наслаждаться любимым продуктом.

Что вкусное можно приготовить из сосисок - классические корн доги

Классические корн доги - рецепт / depositphotos.com

Ни в коем случае не меняйте кукурузную муку на пшеничную - вкус блюда будет совсем другим.

мука пшеничная - 100 гр;

мука кукурузная - 100 гр;

разрыхлитель - 0.5 ч.л;

яйцо - 1 шт;

соль - 0.5 ч.л;

сахар - 0.5 ч.л;

молоко - 50-70 мл;

масло растительное - 1-3 стакана;

сосиски - 6 шт;

шпажки.

Отложите одну ложку муки, остальное смешайте с разрыхлителем, солью и сахаром. Затем смешайте сухие ингредиенты с яйцом, а потом с молоком. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану.

Возьмите глубокую сковороду и налейте столько масла, чтобы можно было окунуть полностью сосиски в него. Разогреваем сковороду до 150–170 °С. Для того, чтобы проверить температуру масла - капните немного теста. Если оно сразу зарумянится - можно жарить.

Обваляйте сосиски в тесте, наденьте на шпажки и окуните в масло. Следите за тем, чтобы каждая сосиска была плотно покрыта тестом. Для удобства можете перелить тесто в стакан.

Несколько минут обжаривайте сосиски, переворачивая их. Готовые корн-доги подсушите на бумажном полотенце и подавайте к столу.

Рецепты с сосисками и сыром - ленивая паста

Оригинальный рецепт на скорую руку / depositphotos.com

твердый сыр - 100 гр;

крем-сыр - 100 гр;

макароны - 200 гр;

молоко - 350-500 мл;

соль, перец - по вкусу;

сосиски - количество на ваше усмотрение.

Натрите сыр на терке. Возьмите форму для запекания, выложите на дно макароны и крем сыр. Влейте молоко так, чтобы оно полностью покрывало макароны. Добавьте сосиски, нарезанные кружочками, сверху посыпьте сыром. Посолите и поперчите.

Запекайте макароны в разогретой до 180 °С духовке 30 минут, затем хорошо перемешайте.

Что приготовить из сосисок - рагу с болгарским перцем

Вкусное рагу из сосисок / depositphotos.com

лук репчатый - 2 шт;

болгарский перец - 3 шт;

сосиски - 420 гр;

оливковое масло - 1 ст.л;

сливочное масло - 1 ст.л;

вода - 120 мл;

соль, перец - по вкусу;

мед - 1 ст.л;

молотый красный перец - 0.5 ч.л;

свежие помидоры - 450 гр;

зеленый лук - 3-4 пера.

Лук почистите и нарежьте кубиками. Болгарский перец - соломкой, сосиски - кружочками. На сковороде разогрейте масло оливковое и сливочное, обжарьте овощи вместе с сосисками 20 минут, помешивая.

Как только овощи размягчатся, влейте воду и добавьте мед. Затем красный и черный перец, помидоры. Поставьте минимальный огонь и тушите рагу 10-15 минут. Подавайте с мелко порезанным зеленым луком.

К такому блюду в качестве гарнира хорошо подходят каши. Ранее мы рассказывали, какие каши полезны. Вы можете воспользоваться этой статьей, чтобы выбрать наиболее подходящую крупу.

Рецепты с сосисками - для настоящих любителей мяса

Свиньи в одеяле - для поклонников мяса / depositphotos.com

бекон - 15 ломтиков;

сосиски маленькие - 30 штук;

мед - 2 ст.л.

Разогрейте духовку до 200 °С. Застелите пергаментом форму для выпекания. Полоски бекона разрежьте пополам. Плотно оберните каждую сосиску в бекон и уложите её на противень швом вниз. Поставьте противень в разогретую духовку на 15–20 минут, пока бекон не станет румяным. Затем смазывайте медом и выпекайте еще 5 минут. Блюдо подавайте горячим.