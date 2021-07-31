Футболист "Динамо" подставил клуб и будет наказан

Люксембуржский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес отказался сниматься в рекламной фотосессией титульного спонсора столичной команды, сообщает Обозреватель.

26-летний футболист несмотря на пункт в контракте просто не приехал на встречу, говорится в Telegram-канале "Динамо Киев Inside".

Жерсон Родригес не приехал на рекламную съемку. Источник: ФК "Динамо"

По данным СМИ New Balance предъявил финансовые претензии чемпионам Украины.

Родригес может быть оштрафован. Источник: "Динамо Киев Inside".

Президент "Динамо" в свою очередь решил возместить убытки за счет самого нарушителя, так как были нарушены прямые контрактные обязанности игрока.

Родригес нарушил контракт. Источник: "Динамо Киев Inside".

Кроме того "Динамо Киев Inside" информирует о не самом позитивном отношении к легионеру других футболистов "Динамо".