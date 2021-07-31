Футболист "Динамо" подставил клуб и будет наказан
Люксембуржский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес отказался сниматься в рекламной фотосессией титульного спонсора столичной команды, сообщает Обозреватель.
26-летний футболист несмотря на пункт в контракте просто не приехал на встречу, говорится в Telegram-канале "Динамо Киев Inside".
По данным СМИ New Balance предъявил финансовые претензии чемпионам Украины.
Президент "Динамо" в свою очередь решил возместить убытки за счет самого нарушителя, так как были нарушены прямые контрактные обязанности игрока.
Кроме того "Динамо Киев Inside" информирует о не самом позитивном отношении к легионеру других футболистов "Динамо".