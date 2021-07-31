Орбакайте показала помолодевшую Пугачеву

Российская певица, дочь примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала редкий кадр своей мамы. Знаменитость продемонстрировала ролик с помолодевшей Пугачевой в новом образе, сообщает Обозреватель.

Соответствующий ролик появился в Instagram Орбакайте. Примадонна в молочно-белом брючном костюме с галстуком, рубашкой, соломенной шляпкой и темными солнцезащитными очками прогулялась по собственному саду. В ролике, на вопрос Кристины "что это у нас за француженка", артистка ответила:

"Скорее всего, англичанка".

Алла Пугачева позировала в новом стиле в собственном саду. Источник: скриншот с видео

Пугачева продефилировала на видео среди растений и деревьев в новом образе, а в конце остановилась на огромном шахматном поле.

Пользователи сети оценили новый образ Пугачевой, отметив тот факт, что артистка очень помолодела.

"Алла Борисовна как всегда превосходна! Сколько жизни и энергии в ее глазах. Этот костюм придает ей особый шарм, одно удовольствие смотреть", "Потрясающая женщина", "Всем бы так выглядеть на восьмом десятке , браво" , – писали поклонники под роликом.

Комментарии под видео. Источник: Instagram Кристины Орбакайте

Коротко о знаменитости:

Алла Пугачева – известная советская и российская певица, композитор, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России. С 2011 года замужем за шоуменом Максимом Галкиным. В браке с супругом воспитывают двоих детей – двойня, рожденная суррогатной матерью: 8-летние Елизавета и Гарри.