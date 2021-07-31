Угрожали убийством: на Прикарпатье задержали банду рэкетиров

Полицейские Ивано-Франковской области разоблачили участников преступной группировки, которые совершали разбойные нападения на граждан. Злоумышленники занимались вымогательством, а к жертвам применяли запугивание или физическое насилие.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Установлено, что в банду рэкетиров входило четверо жителей Прикарпатья.

"Злоумышленники подыскивали жертв, забирали их деньги и требовали "дань". Подозреваемые запугивали потерпевших, угрожали им насилием и физической расправой ", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали ряд вымогательств, угрозу убийством и разбойное нападение, во время которого злоумышленники пытались завладеть денежными средствами и были задержаны правоохранителями в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фигурантам следователи сообщили о подозрении, а суд избрал избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.