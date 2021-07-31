СБУ прокомментировала "похищение" Чауса

Служба безопасности Украины не "похищала" бывшего судью Днепровского районного суда г. Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий. Сейчас экс-судье оказывается необходимая медицинская помощь

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Вчера на горячую линию Службы безопасности обратилось лицо, сообщившее, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл человек, представившийся Николаем Чаусом, и попросил вызвать именно сотрудников СБУ", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ уже получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении бывшего судьи приняты меры для обеспечения его безопасности.

Сейчас Чаусу оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудники СБУ предпринимают необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения Чауса, лишения его свободы и установления лиц, которые это совершили.