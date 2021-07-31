Повышение тарифов для населения: Зеленский дал поручение СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, какое поручение президент Владимир Зеленский дал ему относительно тарифов для населения, сообщает УНИАН.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО, ссылаясь на заявление Данилова по результатам выездного заседания под председательством президента, которое состоялось в городе Краматорск.

Он подчеркнул, что глава государства "поставил задачу – ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения".

Секретарь СНБО Украины заявил, что Совет нацбезопасности рассматривает возможность введения временных администраций на предприятиях энергетической сферы в случае возникновения угроз национальной безопасности.