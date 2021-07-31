В Николаевской области нашли снаряды прошлых войн

В Николаевской области в Первомайском районе пгт Врадиевка провели плановое техническое обследование территории. За три дня там обнаружили почти 500 снарядов времен прошлых войн, сообщает РБК-Украина.

В течение 27-30 июля пиротехники обследовали 5,8 га местности и изъяли 493 артснаряда калибром 45 мм, 9 калибром 85 мм взрывоопасных предметов. На следующей неделе работы будут продолжены.

30 июля, путем контролируемого подрыва пиротехники уничтожили 502 артснаряда.

Фото: в Николаевской области взорвали 500 снарядов (dsns.gov.ua)

Автор: Инна Собора