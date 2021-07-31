Молочные продукты подорожали: цены
В Украине начали дорожать молочные продукты. По словам экспертов, такое подорожание называют прогнозируемым и добавляют, что уже этой осенью украинцев ждет очередное повышение стоимости на основные продукты. Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1", сообщает РБК-Украина.
Так, по информации Минфина, в июле этого года цена на молоко поднялась почти на три гривны. Поэтому отныне 900 граммов стоят более 32 гривны.
А вот сметана подорожала в среднем на две гривны по сравнению с прошлым месяцем (32,86 грн за 340 г).
Цена на йогурт выросла на три гривны. За 580 граммов классического йогурта придется заплатить более 36 гривен.
Автор: Тетяна Самарук