В Минсоцполитики объяснили урезание соцнорм на субсидии

Отмена 50% повышения социальных нормативов – предельных объемов потребления газа, электричества, тепловой энергии и других услуг, на которые рассчитывается жилищная субсидия – не приведет к сокращению субсидий и числа сусбидиантов, сообщает UBR.

В то же время, в случае всплеска заболеваемости коронавирусом Минсоцполитики снова увеличит нормативы вполовину от стандартного уровня.

Такие объяснения привела министр социальной политики Марина Лазебная в эфире﻿ "Новости.Live", комментируя проект ведомства о возвращении на прежний уровень субсидиарных соцнормативов, которые были повышены на 50% весной 2020 года в связи с введением карантинных ограничений.

Ранее писалось, что снижение соцнормативов не сократит количество субсидиантов – но увеличит их ежемесячные затраты на оплату ЖКУ, так как субсидия будет рассчитываться на меньший объем услуг и на меньшую площадь квартиры.

По расчетам экс-министра соцполитики Андрея Ревы, которые приводили в эфире "Новости.Live", в результате новации пенсионер, который проживает в квартире площадью 40 кв. м., и сейчас получает субсидию в размере 1700 грн, будет получать на 700 грн меньше госпомощи.

На вопрос журналистки, верны ли расчеты Ревы, Марина Лазебная ответила отрицательно – но комментировала не расчеты экс-министра о снижении размера субсидии, а опровергала риск отказа в ее предоставлении.

"Когда он говорит, что сократили, это не соответствует действительности, потому что я вам назвала – сегодня такое же количество субсидиантов, какое и было летом прошлого года. Будет отопительный сезон – я так же, как и все, не знаю, какими будут тарифы. Но я точно знаю, что это программа поддержки людей с низкими доходами – и она будет работать. Если человек не сможет [оплачивать ЖКУ], он всегда зайдет в программу субсидий и ему ее предоставят" , – заявила Лазебная.

В Минсоце аргументируют необходимость снижения соцнормативов улучшением эпидемиологической ситуации. Министр соцполитики напомнила, что их уровень был увеличен после начала карантина – дело в том, что ограничительные меры вынуждают граждан оставаться дома и тратить больше энергоресурсов.