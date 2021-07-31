Биткоин резко подорожал
Среднерыночная стоимость биткоина в субботу, 31 июля, выросла до 41,7 тысячи долларов. За сутки главная цифровая валюта подорожала на 8% или почти на 3 тысячи долларов, сообщает Обозреватель.
В то же время рыночная капитализация монеты подскочила до 782,5 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.
При этом биткоин со 2 по 8 августа может продолжить удорожание и достичь уровня в 46,4 тысячи долларов за монету. Таким образом, за неделю главная криптовалюта может вырасти на 6 тысяч долларов.
"Тенденция спроса покупателей не останавливается на протяжении последних 8 дней, что послужит причиной для постепенного увеличения активности мелких и крупных спекулянтов. Новостной фон о том, что "киты" увеличивают позиции на покупку будет основным триггером для роста цен", – сообщил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.
Напомним, что НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.
С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".