Биткоин резко подорожал

Среднерыночная стоимость биткоина в субботу, 31 июля, выросла до 41,7 тысячи долларов. За сутки главная цифровая валюта подорожала на 8% или почти на 3 тысячи долларов, сообщает Обозреватель.

В то же время рыночная капитализация монеты подскочила до 782,5 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

При этом биткоин со 2 по 8 августа может продолжить удорожание и достичь уровня в 46,4 тысячи долларов за монету. Таким образом, за неделю главная криптовалюта может вырасти на 6 тысяч долларов.

"Тенденция спроса покупателей не останавливается на протяжении последних 8 дней, что послужит причиной для постепенного увеличения активности мелких и крупных спекулянтов. Новостной фон о том, что "киты" увеличивают позиции на покупку будет основным триггером для роста цен" , – сообщил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

Среднерыночная стоимость биткоина выросла до 41,7 тысячи долларов. Источник: CoinMarketCap

Напомним, что НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".