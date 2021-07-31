В Украину доставили еще 1,5 млн доз вакцины

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что сегодня в Украину прибыло еще 1,5 млн доз вакцины CoronaVac. Всего с начала прививочной кампании страна получила около 12 млн доз прививок от коронавируса, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет глава Минздрава в Facebook﻿.

"На сегодня в Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 прибыли 11 929 056 доз вакцин. А это значит что к концу лета мы точно будем иметь обещанные 10 млн прививок" , - написал Ляшко.

Он отметил, что из полученных Украиной доз вакцины более 4 млн были поставлены в рамках программы COVAX, свыше 150 тысяч - в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС

"7 637 956 доз (вакцины были закуплены - ред.) за средства государственного бюджета" , - уточнил министр.

По его словам, только на этой неделе Украина получила:

52 800 доз вакцины AstraZeneca;

430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech.

"Именно сейчас разгружают еще один чартер с 1,5 млн доз этой вакцины (CoronaVac - ред.), - добавил Ляшко .

Напомним, 28 июля транспортный самолет эстонских ВВС доставил в Украину 52 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую отправило правительство Эстонии.