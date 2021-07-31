Почему нотариусы отказываются оформлять продажу паев

Несмотря на запуск рынка с/х земель, нотариусы в большинстве своем отказываются оформлять сделки по купле-продаже паев. Об этом рассказал сооснователь платформы Dobrozem Дмитрий Дубилет, а также подтвердили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), сообщает UBR.

Эксперты УКАБ объяснили, что связано это с процедурой проверки преимущественного права на покупку земельного участка, которая выписана в законодательстве неоднозначно.

"У нотариусов возникают вопросы относительно толкования ряда положений законодательства. Нотариусы всегда действуют с опаской, чтобы не допустить ошибок при совершении нотариальных действий. Именно поэтому, они пока не берутся за сделки купли-продажи сельскохозяйственных земель и ждут разъяснений от Минюста", – указала эксперт по земельным вопросам УКАБ Эллина Юрченко .

По ее словам, основные нормы, которые нуждаются в дополнительных объяснениях Министерства юстиции, касаются возможности заверять сделки без двухмесячной паузы в следующих случаях:

можно ли без соблюдения двухмесячного срока совершать сделку купли-продажи земельного участка с/х назначения напрямую между владельцем и физлицом-гражданином Украины, по которой будет зарегистрировано преимущественное право покупки (после передачи от юрлица-арендатора), без регистрации намерения владельца и др. процедур;

можно ли не соблюдать двухмесячный срок при заключении договора купли-продажи земельного участка с/х назначения, если арендатор отказался от преимущественного права.

Юрченко также отметила, что УКАБ две недели назад собрал информацию от нотариусов, потенциальных продавцов и покупателей о проблемных вопросах законодательства, регулирующего продажи с/х земель.