Британская компания "отдала" Крым России

Компания-перевозчик CAME-RO, зарегистрированная в Великобритании, использует в брендировании своих фургонов карту, на которой территория Украины не включает Крым, сообщает Европейская правда.

Редакция "Украинской правды" и "Европейской правды" получила от неравнодушного дальнобойщика фото из Италии. Его внимание привлек автомобиль, брендированный картой Европы, на котором Украина изображена без Крыма.

По его словам, автомобиль был на румынских номерах.

Аналогичное брендирование можно видеть на фотографиях с официальной Facebook-страницы CAME-RO﻿ - в частности, такой же фургон изображен на обложке.

Компания предлагает услуги по организации переездов в пределах Великобритании и по всей Европе, а также услуги хранения.

На ее официальном сайте отмечается, что компания имеет офисы в Лондоне и Глазго, а склады - в Бирмингеме и городе Вест Бромвич.

В реестре на правительственном сайте местом регистрации компании указан город Сметвик в Западном Мидлендсе, а руководителем - Чиприан Оанеа, гражданин Румынии.