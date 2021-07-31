В России разбился военный самолет

В России в Сахалинской области разбился многоцелевой истребитель Су-35. Летчик успел катапультироваться через четыре минуты после взлета с аэродрома Дземги в Комсомольске-на-Амуре, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет российское издание "Лента".

По данным издания, самолет Су-35 вылетел из аэропорта Дземги в Комсомольске-на-Амуре. Через четыре минуты после взлета летчик катапультировался, а истребитель продолжил полет.

Самолет упал в 50 километрах от поселка Смирных в Охотское море. В результате авиакатастрофы пострадавших и разрушений нет.

Военные сообщили, что причиной крушения стал отказ двигателя. Летчика уже обнаружила поисково-спасательная группа. Он доставлен на базу. Угрозы его жизни и здоровью нет.