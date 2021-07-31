Талибы напали на офис ООН в Герате

Боевики исламистского движения "Талибан" напали на офис ООН в афганском Герате, сообщает Страна.ua.

Об этом в Твиттере рассказал представитель министерства обороны Афганистана Фавад Аман.

"Террористическая группировка "Талибан" снова совершила нападение на офис ООН в районе Гузара провинции Герат. Афганские национальные силы обороны и безопасности борются с террористами и отразят их атаку" , - написал он.

В пятницу на сайте миссии ООН по содействию Афганистану появилось сообщение о нападении на основной комплекс инфраструктуры ООН в Герате, один полицейский погиб. Сотрудники ООН не пострадали. Вход в здание миссии обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов.

Напомним, в Афганистане разгорается противостояние между талибами и силами правительства Афганистана. Талибы завладели значительными территориями в сельских районах и нападают на большие населенные пункты. Ситуация начала обостряться на фоне выхода войск США. Вывод войск фактически завершился 8 июля.

Как сообщалось, недавно "Талибан" заявили, что объявят трехмесячное перемирие с руководством Афганистана, если из тюрем освободят семь тысяч заключенных, а само движение признают в ООН.

На сегодняшний день талибы взяли под свой контроль ключевые участки границы с четырьмя странами, три из которых - бывшие советские республики: Таджикистан, Узбекистан и Туркмения. А также с Ираном.

"Талибан" говорит, что занял уже 85% территории страны. Но при этом ни один из крупных городов страны пока талибами не взят.