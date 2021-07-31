Олимпиада в Токио: медальный зачет после восьмого дня
Завершился еще один день Олимпийских игр в Токио. 31 июля был разыгран 21 комплект наград в 14 видах спорта, сообщает УНИАН.
Сборная Китая продолжает держать лидерство. У китайцев в активе 21 золотая награда. Япония имеет 17 золотых медалей, а в США - 16.
Сборная Украины в медальном зачете потеряла еще семь позиций по сравнению с предыдущим днем. С пятью бронзовыми наградами Украина располагается на 65-й строчке.
Медальный зачет Олимпиады в Токио
Олимпиада-2020: главное
- Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада продлится до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
- Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".
- На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.