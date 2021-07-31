Олимпиада в Токио: медальный зачет после восьмого дня

Завершился еще один день Олимпийских игр в Токио. 31 июля был разыгран 21 комплект наград в 14 видах спорта, сообщает УНИАН.

Сборная Китая продолжает держать лидерство. У китайцев в активе 21 золотая награда. Япония имеет 17 золотых медалей, а в США - 16.

Сборная Украины в медальном зачете потеряла еще семь позиций по сравнению с предыдущим днем. С пятью бронзовыми наградами Украина располагается на 65-й строчке.

Медальный зачет Олимпиады в Токио

фото olympics.com

фото olympics.com

фото olympics.com

Олимпиада-2020: главное