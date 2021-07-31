В Киеве сторонник "ДНР" открыл стрельбу по людям

В Оболонском районе Киева сторонник так называемой "ДНР" открыл с балкона стрельбу по людям, сообщает Сегодня.

Об этом пишет Telegram-канал "Киев Оперативный"﻿.

Инцидент произошел возле торгового центра Dream Town, недалеко от станций метро "Минская" и "Героев Днепра".

На опубликованном видео видно, как мужчина с пистолетом подходит к окну на балконе. При этом он заявляет, что собирается стрелять по "хохлам". Мужчина совершил один выстрел.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+

"Надеюсь, попал. Пошел служить в "ДНР" во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе. Слава России", — заявил он за кадром .

О пострадавших и жертвах пока не сообщается.

На место происшествия прибыли правоохранители. Стрелок заявил, что это была шутка и якобы он вообще не очень понимал, что говорит.

Его зовут Донченко Дмитрий Юрьевич, 1998 года рождения, уроженец города Донецк.