Украина готова вести переговоры с "Газпромом"

Украина готова к переговорам о продолжении контракта на транзит газа после 2024 года. Однако их вести необходимо с "Газпромом", а не Германией, сообщает РБК-Украина.

Заявил в интервью "Радио Свобода"﻿ глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, переговоры о продлении транзитного контракта пока не начались и вести их с правительством Германии неуместно.

"Нужно вести эти переговоры с "Газпромом" , - уточнил Витренко.

Он добавил, что Украина настаивает на том, чтобы параллельно, а еще лучше до начала переговоров с "Газпромом", прошли переговоры с европейскими компаниями.

"Потому что мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только "Газпром" бронировали мощности (украинской ГТС - ред.). И, кстати, не после 2024 года, а уже сейчас" , - отметил глава "Нафтогаза".

Напомним, ранее у президента России Владимира Путина заявляли, что переговоры о транзите газа через Украину должны быть коммерческими.