В декларациях нардепов выявили нарушения: список
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило проверки 294 деклараций чиновников. В 12 из которых были выявлены уголовные нарушения, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет пресс-служба НАПК.
Указано, что общая сумма недостоверных сведений во всех проверенных декларациях составила более 255 млн гривен.
Отмечено, что в каждой из этих деклараций чиновники не указали имущества на сумму более 1,1 млн гривен.
Нарушения были выявлены среди таких лиц:
- Ирина Овчаренко, бывший первый заместитель главы Национального агентства по вопросам государственной службы;
- Николай Короткевич, судья Верховного Суда Украины;
- Михаил Забродский, народный депутат Украины;
- Максим Пашковский, народный депутат Украины;
- Александр Бабиков, бывший первый заместитель директора ГБР;
- Ольга Саладуха, народный депутат Украины;
- Денис Радов, бывший заместитель главы Государственной службы экспортного контроля;
- Анна Колесник, народный депутат Украины;
- Алексей Кучер, бывший глава Харьковской областной государственной администрации;
- Тарас Пастух, бывший заместитель главы Харьковской областной государственной администрации;
- Андрей буйный, бывший заместитель главы Запорожской областной государственной администрации;
- Руслан Тихонченко, заместитель главы Харьковской областной государственной администрации.
В ведомстве добавляют, что НАЗК отправит декларации указанных лиц в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.