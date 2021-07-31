В Мексике разработали пятиэтажные "зеленые" дома

Мексиканские архитекторы разработали пятиэтажные "зеленые" дома с солнечными панелями, разделением сточных вод и компостированием, сообщает Рубрика.

Living the Noom представила компания Sanzpont Arquitectura, пишет Зеленый Фонд.

Группа из 4-этажных домов уникальной треугольной формы с вертикальными бамбуковыми каналами и вертикальным лесом, который растет на внешнем фасаде здания. Наконец, структура завершается террасой на пятом этаже с солнечными панелями для сбора энергии и городским садом, где жители могут выращивать себе еду.

Проект объединяет биоклиматические и устойчивые стратегии, такие как сбор дождевой воды, отделения сточных вод, водно-болотные угодья для очистки серой воды, зоны компоста и, в частности, вертикальный лес снаружи каждого здания, который кроме зелени, также фильтрует/очищает воздух, поступающий в дом, и помогает снизить температуру в доме — явление, известное как эффект теплового острова.

Дизайн Living In the Noom основан на трех основных принципах — благополучие, устойчивость и гибкость.

Обладатель множества архитектурных наград, проект Noom направлен на создание сообщества людей, ориентированных на их индивидуальные потребности. Это означало визуализацию всего проекта как чего-то многогранного, а не просто здания, сделанной из ящиков, которые "содержали" своих жителей.

Помимо предоставления жителям Noom экологического дома для жизни, проект обеспечивает зеленью (70% площади проекта покрыто садами — здания занимают всего 30% от общей площади), а также центры омоложения, зоны для медитаций, парки, бассейны, центры искусства и даже органический сад для здорового питания.

Noom состоит из 3 зданий по 5 этажей каждое. Квартиры на каждом этаже площадью 60 и 120 квадратных метров с 1, 2 или 3 спальнями. Уникальная планировка позволяет каждой комнате иметь доступ к достаточному количеству косвенного солнечного света.

Дизайн дома также способствует естественной вентиляции для обновления воздуха в помещении и обеспечения оптимального уровня комфорта.

"Уникальная планировка помогает снизить потребление энергии на освещении и кондиционировании воздуха на 85%, — говорят архитекторы Sanzpont. — Солнечные панели на крыше и высокоэффективная светодиодная система искусственного освещения обеспечивают питание зданий в ночное время".

"Living In The Noom" — платиновый победитель премии A 'Design Award за 2021.