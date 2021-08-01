Обнаружены бактерии, которые способствуют долголетию

Люди, достигшие 100-летнего возраста, имеют в кишечнике повышенное содержание уникальных бактерий Odoribacteraceae. Они останавливают рост других более опасных бактерий, вызывающих заболевания, путем выработки уникальных антимикробных желчных кислот, сообщает Обозреватель.

К такому открытию пришли ученые из Медицинской школы Университета Кейо в Токио, Япония, пишет Daily Mail. В частности, в ходе экспериментов было обнаружено, что в кишечнике долгожителей присутствует больше таких бактерий, чем у людей старше восьмидесяти лет, а также у гораздо более молодых людей.

Однако причину такого явления ученым установить не удалось.

"Возможно, генетические факторы и диета повлияли на состав микробиоты кишечника. Эти бактерии также могут быть унаследованы, но у нас нет данных, указывающих на это" , – отметил автор исследования профессор Кения Хонда.

Также не удалось установить, являются ли Odoribacteraceae врожденными или приобретенными ближе к 100 годам.

В ходе исследования, ученые изучили три группы японцев – 160 человек в возрасте от 90 до 100 лет, 112 пожилых людей (в возрасте от 85 до 89 лет) и 47 молодых людей (в возрасте от 21 до 55 лет). В результате было уставлено что, долгожители обогащены кишечными микробами, способными вырабатывать уникальную желчную кислоту, по сравнению с пожилыми и молодыми людьми. Эта кислота, известная как изоалло-литохолевая кислота (isoalloLCA), уже продемонстрировала антимикробное действие против ряда кишечных патогенов.

При этом сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни способствует и развитие творческих способностей. Исследования показывают, что пение, игра в театре и изобразительное искусство могут быть ключом к здоровому старению. Под творчеством ученые подразумевают не только классические виды искусства, но и внимание к деталям, умение заметить необычное в привычных вещах – так называемое повседневное творчество.

Кроме того, международная команда ученых из Сингапура, США и России обнаружила, что если человек будет проживать жизнь с наименьшим количеством факторов стресса, включая болезни и различные опасности, предел его долголетия сможет достигать от 120 до 150 лет. В таком случает к смерти приводило бы естественное угасание и постепенная потеря способности к восстановлению жизненных функций.