Курс валют НБУ на 1 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 1 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 31 июля, не изменился и составил 26.89 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 1 августа 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 31.92 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 1 августа 2021 года.

Курс рубля не изменился и составил 3.67 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 1 августа 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.54 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 1 августа 2021 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 29.60 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 1 августа 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.97 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 1 августа 2021 года.